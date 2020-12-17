القبض على شخص أطلق النار على جهاز للرصد الآلي بالقنفذة

كل الوطن – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة القنفذة تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، وذلك إثر قيامه بإطلاق النار على جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في المحافظة. وقد جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
ملك البحرين يتلقى لقاحا مضادا لكورونامنظّمة الصحّة العالمية تُعلّق على النوع الجديد من كورونا المكتشف في بريطانياهل يسبب “كوفيد-19” عقما للرجال؟الصحة العالمية تحذّر من زيادة تفشي كورونا في أوروبا بداية 2021الصحة السعودية: أكثر من 100 ألف شخص سجلوا للحصول على لقاح كوروناالصحّة السعودية: وصول أول دفعة من لقاح كورونا والتوزيع خلال الأيام الثلاثة المقبلةالملك سلمان يصدر أمرا هاما لذوي المتوفين بفيروس كورونادون ذكر الاسباب… الصين تعلن فتح تحقيق حول نائبة عمدة المدينة التي ظهر فيها كورونا لاول مرةالسعودية تبدأ بتسجيل المواطنين والمقيمين لتطعيمهم بلقاح الوقاية من كوروناالسعودية تعلن تسجيل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا في المملكة منذ 258 يوما