وصول الدفعة الثانية من لقاح فايزر إلى مطار الرياض

كل الوطن – الرياض: وصلت مساء اليوم الأربعاء، الدفعة الثانية من جرعات لقاح فايزر لمكافحة فيروس كورونا إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة عبدالله عسيري ، في تصريح لقناة “الإخبارية” اليوم الأربعاء أن المملكة من أول ثلاث دول في العالم تبدأ التطعيم الفعلي بهذا اللقاح.

وأوضح أن الهدف هو تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين، مضيفا “في البداية سوف يكون هناك تركيز على الفئات المعرضة أكثر للمرض الشديد وبعض المهن الحرجة، وتباعاً عندما يصل اللقاح سوف نبدأ بالتوسع في عملية التلقيح”.