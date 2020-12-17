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» » فيديو أثار ضجة.. هل انفجر مخزن ألعاب نارية كان مجهزا للاحتفال بـ2021 في دبي؟

فيديو أثار ضجة.. هل انفجر مخزن ألعاب نارية كان مجهزا للاحتفال بـ2021 في دبي؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-17T23:29:16+03:00
2020-12-18T00:29:12+03:00
عربي ودوليفيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة

أثار مقطع فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا حول انفجار مخزن ألعاب نارية، وزعم ناشروه بأنه حدث في مدينة دبي، تزامنا مع قرب بداية الاحتفالات بالعام الجديد.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وأرفقته بالنص “دبي.. انفجارات فى مستودع للألعاب النارية كانت مجهزة للاحتفال برأس السنة”.

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كما حصد المقطع على 11 ألف مشاركة ونحو 4 الآف تفاعل على إحدى الصفحات على “فيسبوك”.

الحقيقة

وعند تقطيع المشاهد إلى صور ثابتة والبحث عنهم باستخدام خاصية البحث العكسي من محرك “غوغل”، ظهر الفيديو ذاته على قناة منسوبة لمواطن روسي.

وكان المقطع منتشر بتاريخ 2020/12/06 تحت عنوان “Продолжение Пожар на Рынке Классик Ростов-на-Дону Вай вай вай”.

وأشار صاحب القناة إلى أن “الحادثة حصلت في إحدى الأسواق في مدينة روستوف الروسية”.

وعند البحث عن الكلمة الدلالية على المواقع الإخبارية الروسية، عثرنا على العديد من النتائج التي تُأكد حصول انفجار لمستودع ألعاب نارية في مدينة روستوف الروسية بتاريخ 2020/12/06.

كما نشر حساب تابع لوزارة الطوارئ الروسية على “إنستغرام” مقطع فيديو يعود إلى نفس الحادثة وأرفقه بالنص “حريق كبير في مستودع للألعاب النارية في روستوف نا دانو”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403258

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