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الفيفا يحلّ الإتحاد المصري لكرة القدم (وثيقة)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : منذ 9 دقائق
الفيفا يحلّ الإتحاد المصري لكرة القدم (وثيقة)

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الدولي للعبة “الفيفا” يؤكد انتهاء أعمال اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية من أشخاص جدد.

وجاء في نص الخطاب الموجه من فاطمة سامورا، السكرتير العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”: “إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.. بالإشارة إلى خطابنا يوم 30 نوفمبر الماضي والذي أخطرناكم فيه بقرار مكتب كونغرس الفيفا بمد فترة عمل اللجنة الخماسية حتى 31 يناير 2021 مع تقليص عدد أعضاء اللجنة إلى 3 أعضاء.

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مع كامل الاحترام، نود التعبير عن تقديرنا المستمر لك ولكل أعضاء اللجنة للعمل الكبير الذي تحقق منذ بدء تعيينكم في ظروف صعبة.

وفي هذا الإطار ومن أجل منح الفرصة لحماس جديد من أجل إكمال باقي المهام المكلف بها اللجنة قررنا تعيين 3 أعضاء جدد بدلا من اللجنة الخماسية الحالية وسيتم إبلاغ الاتحاد المصري بأسمائهم خلال وقت قصير. نشكركم على اهتمامكم ونشكركم مجددا على ما حققتموه”.

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المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403262

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