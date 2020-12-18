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صحة الجوف تغلق معمل أسنان بسكاكا لمخالفته الاشتراطات الصحية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-18T14:06:01+03:00
2020-12-18T14:06:26+03:00
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
صحة الجوف تغلق معمل أسنان بسكاكا لمخالفته الاشتراطات الصحية

كل الوطن – الرياض: أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحوف اليوم, معمل أسنان في مجمعاً طبياً خاصاً في مدينة سكاكا بعد تسجيل المعمل عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية.

وأوضحت صحة الجوف، أن إغلاق المعمل الطبي جاء نتيجة لبعض التجاوزات من المخالفات.

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وبينت أن عقوبة الإغلاق ستكون مصير أية منشأة صحية خاصة لا تلتزم بالأنظمة واللوائح الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة, ولا تحقق المستوى المطلوب من الجودة النوعية في خدماتها, سعياً للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى والمراجعون لتلك المنشأة، نتيجة عدم التزامها بالمعايير والاشتراطات الضرورية الواجب توافرها بالمنشآت الصحية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403270

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