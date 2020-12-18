من يفيده شرب الماء مع الليمون؟

كل الوطن – الرياض: تنصح الدكتورة يكتيرينا يانغ، أخصائية أمراض الغدد الصماء، الأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة عصير المعدة بشرب الماء مع الليمون.

ووفقا لها، يجب عيهم شرب كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، قبل 20-30 دقيقة من تناول الطعام. لأن هذا المشروب يحفز خلايا بطانة المعدة لإفراز حمض الهيدروكلوريك، الضروري لهضم الطعام بصورة جيدة وكذلك إفراز الإنزيمات اللازمة لعملية الهضم.

وتؤكد الخبيرة، على أنه لا ينصح أبدا باستخدام الماء البارد أو المثلج. كما لا تنصح الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة والأمعاء وقرحة المعدة والأثني عشري بشرب الماء مع الليمون. بالإضافة إلى هذا يمكن أن يسبب مشروب الماء مع الليمون تلف مينا الأسنان، لذلك يفضل تناول مثل هذا المشروب باستخدام قصبة الشرب.

وتضيف الخبيرة، الليمون، هو أبسط خيار وينتشر على نطاق واسع، ويمكن استبداله بالغريب فروت أو خل الرمان (ملعقة صغيرة أو ملعقتين في كوب ماء دافئ). ويمكن أيضا استخدام عصير الثمار الحامضة.

المصدر: نوفوستي