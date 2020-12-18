السعودية تستهدف جذب استثمارات سياحية بمليارات الدولارات

كل الوطن – وكالات: قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الخميس، إن بلاده تستهدف لجذب استثمارات بالقطاع، بقيمة 220 مليار ريال (53.3 مليار دولار) حتى 2023، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) حتى 2030.

وأوضح الخطيب خلال مؤتمر محلي بمناسبة إطلاق موازنة 2021، أن القطاع السياحي يشكل 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، تستهدف الوزارة رفعه إلى 10 بالمئة، دون أن يحدد موعدا محددا لتحقق ذلك.

وأضاف أن المملكة متفائلة بقطاع السياحة خلال الخمسة إلى العشرة أعوام قادمة، مؤكدا أن رؤية 2030 ركزت على هذا القطاع ووضعت الخطط اللازمة له.

وتعتمد السعودية بشكل رئيس على السياحة الدينية بما في ذلك “الحج والعمرة”، لكنها بدأت الترويج لقطاعات سياحية أخرى ضمن رؤية رؤيتها الجديدة.

وفي سبتمبر 2019، أعلنت السعودية بدء العمل بالتأشيرة السياحية التي تسمح بدخول مواطني 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية