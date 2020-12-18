تسجيل الدخول
» » سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إتمام أهم بنود “الشق العسكري” لاتفاق “الرياض” بين الأطراف المتصارعة، وفقا لما نقله مراسل RT.

وقال السفير في تغريدة: “اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن”.

اقرأ أيضا...

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في الأسبوع الماضي استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403296

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.