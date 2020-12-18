سفير السعودية لدى اليمن يعلن إتمام أهم بنود الشق العسكري لاتفاق الرياض

كل الوطن – وكالات: أعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، عن إتمام أهم بنود “الشق العسكري” لاتفاق “الرياض” بين الأطراف المتصارعة، وفقا لما نقله مراسل RT.

وقال السفير في تغريدة: “اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وها هم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس) في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن”.

اكتملت الترتيبات العسكرية من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وهاهم الأشقاء قائد قوات الحكومة الشرعية (ع/سند الرهوه) وقائد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (ع/محمد جواس)في أبين في صورة للتاريخ بعد اكتمال فصل القوات ونقلها وبإشراف من أبطال فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن. pic.twitter.com/hfV9pTHVwY — محمد ال جابر (@mohdsalj) December 17, 2020

وكان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد في الأسبوع الماضي استكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيرا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

المصدر: RT