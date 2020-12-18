مصر.. النائب العام المصري يتدخل بعد براءة متهمين بتعرية سيدة اعتذر لها السيسي (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بدراسة أوجه الطعن في حكم براءة المتهمين في واقعة تعرية سيدة مسيحية، في إحدى قرى محافظة المنيا، المعروفة باسم “سيدة الكرم” عام 2016.