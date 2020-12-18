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مصر.. النائب العام المصري يتدخل بعد براءة متهمين بتعرية سيدة اعتذر لها السيسي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-18T20:32:08+03:00
2020-12-18T20:49:38+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة

كل الوطن – وكالات: أمر النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بدراسة أوجه الطعن في حكم براءة المتهمين في واقعة تعرية سيدة مسيحية، في إحدى قرى محافظة المنيا، المعروفة باسم “سيدة الكرم” عام 2016.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403299

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