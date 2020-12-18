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السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد كورونا تجاوز 300 ألف شخص

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
السعودية: عدد الراغبين بالتطعيم ضد كورونا تجاوز 300 ألف شخص

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد المسجلين الراغبين في التطعيم بلقاح “فايزر” ضد كورونا في تطبيق “صحتي” تجاوز الـ 300 ألف شخص وذلك خلال ثلاثة أيام منذ إطلاق التسجيل في المملكة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتورهاني جوخدار، “أنه سيتم توزيع اللقاح حسب احتياج كل منطقة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، فيما سيتم إطلاق التطعيم في جميع مناطق ومحافظات المملكة خلال شهر يناير”.

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وحول تسجيل لقاحات أخرى ضد كورونا، قال جوخدار “إن هناك نية لاعتماد أي لقاح موجود وجاهز، مشيرا إلى أن آلية ذلك تتمثل في قيام المصنع برفع الأوراق البحثية للتسجيل، وهناك اشتراطات للاعتماد في هيئة الغذاء والدواء، ومتى ما تم اعتماد أي لقاح آخر ضد كورونا غير لقاح فايزر فسيكون هناك شراء مباشر من الدولة، ولن تكون هناك مفاضلة بين لقاح فايزر وغيره من اللقاحات المعتمدة، لأنها ستكون آمنة وفعالة وأكملت الدراسات السريرية”.

وتابع جوخدار “أن السعودية أول دولة في الشرق الأوسط ورابع دول في العالم بعد إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في الحصول على لقاح “فايزر”.

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403303

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