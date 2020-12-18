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التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
التحالف العربي يعلن تدمير لغم بحري زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تمكن قواته من تدمير لغم بحري إيراني الصنع من نوع “صدف”، قال إن جماعة الحوثي الارهابية زرعته في جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي: “الأعمال العدائية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تهدد الأمن البحري لمضيق باب المندب وجنوب البحر الاحمر”.

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وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان التحالف العربي، إطلاق جماعة الحوثي الارهابية لصاروخ باليستي “من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقوطه بعد إطلاقه في محافظة صعدة”.

المصدر: “رويترز” + وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403306

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