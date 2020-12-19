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“الخطوط السعودية” تفتح باب التوظيف للسعوديات للعمل كمضيّفات طيران

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
“الخطوط السعودية” تفتح باب التوظيف للسعوديات للعمل كمضيّفات طيران

كل الوطن – وكالات: أعلنت الخطوط السعودية، فتح باب التوظيف للمواطنات السعوديات في مجال الضيافة الجوية على متن طائراتها.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه يشترط أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية وألا يقل مؤهلها العلمي عن الثانوية العامة، وألا يقل عمرها عن 20 عاما ولا يزيد على 30 عاما، وأن يتناسب الوزن مع الطول وفقا لمعايير الخطوط السعودية واجتياز الفحص الطبي.

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وطالبت الخطوط الجوية المتقدمات بضرورة إرفاق سيرة ذاتية محدثة، وبطاقة هوية وجواز سفر صالحين لمدة 6 أشهر على الأقل، مبينة أنه يمكن للراغبات في التقدم على الوظائف الاطلاع على التفاصيل من خلال موقعها الإلكتروني.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403310

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