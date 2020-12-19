الفنان المصري محمد منير يكشف سبب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

كل الوطن – وكالات: علق الفنان المصري محمد منير على مروره بأزمة صحية مفاجئة، مؤكدا أن الأمر نتج عن حالة إجهاد بدني وإرهاق.

وقال منير وفقا لجريدة “اليوم السابع” المصرية، إنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومي على ألبومه الجديد “باب الجمال”، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره بحسب تعبيره.

وتابع: “تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلني أشعر بمسؤولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لي، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أنني سأعود خلال الساعات المقبلة كي أضع اللمسات النهائية على ألبومي “باب الجمال”، والذي سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذي تلقيته قلقا على صحتي”.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه “أونلاين” في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على “عكاز”.

وأوضح منير أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ”العنيفة”.

المصدر: “اليوم السابع”