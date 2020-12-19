تسجيل الدخول
» » الصحة المصرية تصدّر “توجيها عاجلا” لمن تخطوا الأربعين عاما من العمر

الصحة المصرية تصدّر “توجيها عاجلا” لمن تخطوا الأربعين عاما من العمر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
الصحة المصرية تصدّر “توجيها عاجلا” لمن تخطوا الأربعين عاما من العمر

كل الوطن – وكالات: أصدرت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، توجيها عاجلا للمواطنين المصرين لمن هم فوق سن الأربعين، بضرورة التوجه إلى العيادات والوحدات الصحية، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها مجانا.

الصحة المصرية تصدر الصحة المصرية: فحص 38 ألف إفريقي بإطار مبادرة السيسي للتصدي لفيروس “سي”.

اقرأ أيضا...

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته عبر “تويتر”: “إذا كنت فوق سن الأربعين فتوجه إلى العيادات المتنقلة أو الوحدات الصحية من أجل تلقي العلاج مجانا”.

وأشار البيان، إلى أن هذه الوحدات والعيادات تابعة لمبادرة أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزارة، أن التوجه لتلك العيادات والوحدات “من أجل الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، للكشف وتلقي العلاج مجانا”.

المصدر: وزارة الصحة المصرية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403334

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.