تسجيل الدخول
» » حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

كل الوطن – وكالات: أعلنت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن فرقها أنقذت مقيما مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر بالمملكة.

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرقحرس الحدود السعودي ينقذ سائحا أمريكيا في البحر الأحمر
وأشار المتحدث الإعلامي للقيادة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه “أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصا وهو في حالة غرق”.

اقرأ أيضا...

وقال: “على الفور قام أفراد الدورية بإنقاذه، وأجرت له الإسعافات الأولية اللازمة”، مضيفا أنه تم “نقل المقيم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وأن حالته الصحية جيدة”.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

المصدر: “سبق”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403337

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.