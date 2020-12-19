حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

كل الوطن – وكالات: أعلنت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية في السعودية، أن فرقها أنقذت مقيما مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر بالمملكة.

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرقحرس الحدود السعودي ينقذ سائحا أمريكيا في البحر الأحمر

وأشار المتحدث الإعلامي للقيادة، المقدم عمر بن محمد الأكلبي، أنه “أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد في الموقع شاهدت شخصا وهو في حالة غرق”.

فرق البحث والإنقاذ بـ #حرس_الحدود في #المنطقة_الشرقية تنقذ مقيماً مصري الجنسية من الغرق بشاطئ الصدف في الخبر. pic.twitter.com/xFwcaCsKNw — حرس الحدود السعودي (@BG994) December 18, 2020

وقال: “على الفور قام أفراد الدورية بإنقاذه، وأجرت له الإسعافات الأولية اللازمة”، مضيفا أنه تم “نقل المقيم بواسطة إسعاف حرس الحدود إلى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران، وأن حالته الصحية جيدة”.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة.

المصدر: “سبق”