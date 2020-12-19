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القبض على مواطنة و3 مقيمين استدرجوا عاملات منزلية لتشغيلهن لدى الغير

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
القبض على مواطنة و3 مقيمين استدرجوا عاملات منزلية لتشغيلهن لدى الغير

كل الوطن – الرياض: صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ، تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطنة و مقيمة من الجنسية السيريلانكية ومقيمين من الجنسيتين الهندية و الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، قاموا باستدراج العاملات المنزلية وترك أعمالهن وإيوائهن في وحدتين سكنيتين شرق و غرب مدينة الرياض، وتشغيلهن لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، حيث تم العثور على (8) عاملات متغيبات عن العمل من جنسياتٍ مختلفة جرى إحالتهن للجهة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتهمين كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403345

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