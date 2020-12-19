رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي: تغريدة ترامب بشأن القرصنة خيانة فاضحة للأمن القومي

اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، أن تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاختراق الإلكتروني الأخير “خيانة فاضحة للأمن القومي”.