البحث عن وريث لرجل مات وترك ثروة كبيرة

كل الوطن – وكالات: يجري البحث في المملكة المتحدة، عن عائلة رجل كان له ثروة خفية تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، لكن يُعتقد أنه مات قبل استلامها.

ويدعى الرجل جون إيفانز، وهو اسم شائع للغاية في البلاد، ونظرا لوجود المئات من الرجال يحملون نفس الاسم وماتوا في نفس المنطقة، تواجه السلطات صعوبة في تحديد الورثة، وفق صحيفة “ميرور” البريطانية.

ودعت شركة المحاماة “غرين أند باريش” في لندن، أي من أقارب الرجل “المقتدر ماليا” للتقدم بعدما اكتشفت أن له أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 270 ألف دولار..

وجدت الشركة أن أموال إيفانز محتجزة حاليا في قسم المحفوظات بالمحكمة العليا، وإذا لم تتم المطالبة بالمال، فسيستمر محفوظا هناك حتى يحدث ذلك.

تتخصص الشركة في تحديد الأصول غير المطالب بها ومن ثم العثور على مستحقيها، وقالت إن إيفانز كان أحد عملاء بنك “باركليز” ومؤسسات مالية وتجارية أخرى في السبعينيات.

لكنه تم اغلاق أحد فروع “باركليز” أغلق سنة 1980 وإتلاف جميع السجلات لاحقا، مما يجعل من المستحيل تقريبا تتبع بيانات إيفانز حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشركة: “لقد بحثنا في سجلات وفاة جون إيفانز في منطقة كارديف، لكن كما يمكنك أن تتخيل، هناك المئات من جون إيفانز الذين ماتوا في كارديف. ليس لدينا اسم وسط أو ربما لم يكن هناك اسم وسط”.

وتابع قائلا: “جميع شهادات الوفاة والوصيات تعطي عناوين منازل المتوفين، ولكن لا توجد تفاصيل مصرفية، وبالتالي، من المستحيل ربط أي شخص يحمل نفس الاسم بهذا الفرع بشكل مؤكد”.

وكالات