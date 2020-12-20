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الجيش الأمريكي يحقق في إنشاء جنود سوقا سوداء للحم الخنزير في الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-20T10:38:56+03:00
2020-12-20T12:54:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعتينآخر تحديث : منذ ساعتين
الجيش الأمريكي يحقق في إنشاء جنود سوقا سوداء للحم الخنزير في الكويت

كل الوطن – وكالات: أكد الجيش الأمريكي أنه يحقق في تورط مزعوم لعدد من عسكرييه المتمركزين في الكويت بإنشاء سوق سوداء للحم الخنزير في انتهاك للقوانين المحلية.

وأكد المتحدث باسم قيادة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي (CID)، كريس غراي، في حديث لموقع Task & Purpose المختص بأخبار العسكريين الأمريكيين، أن الوكلاء الخاصين للقيادة أطلقوا تحقيقا في مزاعم تشكيل بعض العسكريين شبكة غير قانونية لتهريب الخنزير، لافتا إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا وليس بإمكانه الكشف عن المزيد من المعلومات بغية الحفاظ على نزاهته.

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ويأتي ذلك في ظل نشر نشطاء في الإنترنت صورة لتعميم صدر عن القيادة العسكرية، ينص على التوقف عن بيع منتجات الخنزير في المحال الخاصة بالمعسكرات في الكويت، على خلفية إنشاء شبكة غير قانونية تقوم بتهريب وإعادة بيعها خارج المعسكرات.

وأشارت الوثيقة إلى أن منتجات الخنزير بقيمة 30 دولارا تجري إعادة بيعها خارج المعسكرات بقيمة 200 دولار، وزعمت أن عقوبة تهريب وبيع لحوم الخنزير في الكويت هي “السجن مدى الحياة” (على الرغم من أنها لا تتجاوز بالفعل الحبس لمدة بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات).

المصدر: Task & Purpose

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403367

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