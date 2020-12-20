تسجيل الدخول
» » في ألمانيا.. وفاة مصمم باب “الكعبة المشرفة” في عهد الملك خالد بن عبد العزيز

في ألمانيا.. وفاة مصمم باب “الكعبة المشرفة” في عهد الملك خالد بن عبد العزيز

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
في ألمانيا.. وفاة مصمم باب “الكعبة المشرفة” في عهد الملك خالد بن عبد العزيز

كل الوطن – متابعات: أفادت وسائل إعلام سعودية أمس السبت، بأن مصمم باب الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، المهندس منير سري الجندي، فارق الحياة في ألمانيا.

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن الجندي توفي في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، دون الكشف عن سبب وفاته.

اقرأ أيضا...

وذكّرت التقارير بأن الملك خالد وجه بصناعة باب جديد للكعبة من الذهب الخالص، عقب صلاته فيها عام 1397هــ (1977 م.)، وكُلف الجندي بتصميمه، وبدأ العمل في معمل شيخ الصاغة الشيخ محمود بدر الذي كان من كبار مشايخ الذهب في مكة المكرمة.

المصدر: سبق

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403381

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.