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فرنسا.. الادعاء العام يتهم وكيل عارضات أزياء باعتداءات جنسية على قاصرات

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : منذ 48 ثانية
فرنسا.. الادعاء العام يتهم وكيل عارضات أزياء باعتداءات جنسية على قاصرات

كل ااوطن – فرانس24: وجه الادعاء العام في فرنسا تهما لوكيل عارضات الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، باغتصاب قاصرات والاشتباه بأنه كان يتولى توفير الفتيات لرجل الأعمال الأمريكي جيفري إيبستين.

وأوقف برونيل السبعيني الأربعاء في مطار شارل ديغول في باريس فيما كان يتوجه إلى دكار.

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واتهمه المدعي العام ريمي هيتز في بيان الادعاء عليه بـ”اغتصاب قاصرات تتجاوز أعمارهن الخامسة عشرة” وبـ”التحرش الجنسي”.

كذلك شمل الادعاء “الاتجار بالبشر” و”إلحاق الأذى بضحايا قاصرات لأغراض الاستغلال الجنسي”، تماشيا مع تحقيقات القضاء الأمريكي في شأن الفضيحة الجنسية لإيبستين الذي انتحر في السجن في أغسطس 2019 بعد اتهامه باعتداءات جنسية على قاصرات.

وقالت وكيلة الدفاع عن عدد من المدعيات على برونيل، المحامية كلير لوجون: “هذا ما تنتظره النساء الضحايا منذ سنوات عدة، وبعضهن منذ أكثر من 30 عاما”.

ويواجه برونيل اتهامات من امرأتين على الأقل في الولايات المتحدة بكونه أدى دور مزود إيبستين بـ”شابات” من أوساط متواضعة اجتماعيا، واعدا إياهن بفرص عمل في مجال عرض الأزياء.

المصدر: “فرنس24”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403385

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