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وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق الرحلات نحو المملكة المتحدة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق الرحلات نحو المملكة المتحدة

وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق الرحلات نحو المملكة المتحدة… يتبع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403393

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