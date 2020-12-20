وزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق الرحلات نحو المملكة المتحدة… يتبع
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