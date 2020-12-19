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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مآلات الاتفاق النووي في عهد بايدن!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-19T20:34:27+03:00
2020-12-20T20:36:31+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحرير19 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مآلات الاتفاق النووي في عهد بايدن!

كل المؤشرات تُشير إلى توجه إدارة الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن إلى انتهاج سياسات مغايرة تماماً ، لسياسات الرئيس الحالي دونالد ترامب بما يتعلق بالشأن الإيراني !
خلال حملته الانتخابية ، أكدَّ جو بايدن على استعداده ، للعودة إلى الاتفاق النووي ، بهدف منع انزلاق المنطقة ، إلى سباق نووي ، يصعب التنبؤ بمخاطره ، وانتقد سياسة ترامب تجاه إيران قائلاً : يجب أن نغير مسارنا بسرعة!
وفي مقالٍ ، نُشر في سي إن إن ، قال بايدن : سياسة إدارة ترامب ، بالضغوط القصوى ، كانت مفيدة للنظام في طهران ، وفاشلة ، بالنسبة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
أكثر من ذلك ، عندما سأله الصحفي الأمريكي توماس فريدمان ، عن مدى تمسكه بالاتفاق النووي ، أجاب بايدن : سيكون الأمر صعباً ، لكن نعم ، شريطة التزام إيران الصارم لكل بنود الاتفاق ، حينها سوف تنضم الولايات المتحدة ، إلى الاتفاق، كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، مع رفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران !
وبهذا الشأن دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى مواصلة العمل، لإبقاء خطة العمل الشاملة المشتركة ، أي الاتفاق النووي ، على قيد الحياة ، وإنَّ هذا الاتفاق ، هو السبيل الوحيد لمنع إيران من أن تصبح قوة نووية.
لذا ، وعلى ضوء المعطيات السابقة ، قرر موقعو الاتفاق النووي الاجتماع الأسبوع القادم ، بحضور روسيا ، والصين ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وألمانيا ، وإيران في محاولة لترتيب الأجواء الجديدة ، الناشئة عن فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية.
ويستهدف الاجتماع كذلك ، معرفة الموقف الإيراني بشأن برنامجها النووي ، وعدم التزامها بالفقرات التقنية الواردة فيه ، وتحديداً ، القرار الإيراني ، بوضع ثلاث سلاسل ، لأجهزة الطرد المركزي ، في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم الرئيسة وسط طهران ، ومسألة الوثيقة التي صادق عليها مجلس صيانة الدستور في الثاني من ديسمبر الجاري ، وتدعو الحكومة الإيرانية ، ووكالة الطاقة الذرية الإيرانية ، إلى وقف زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وزيادة انتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة ليصل الى 120 كيلوغرام سنويا، لصالح الحاجات السلمية للصناعات الوطنية.
لكن هذه الوثيقة تحتاج إلى تصديق الرئاسة والحكومة الإيرانية ، والأخيرة ترفض ذلك ، والأمر يتم في سياق لعبة إيرانية ذكية ، للضغط على موقعي الاتفاق ، للتمسك به .
لاشكَّ أن الهم الأكبر لصناع القرار في أوروبا وأمريكا منع إيران من إنتاج السلاح النووي فقط ، وسوف يصرون على تمديد فترة القيود على أنشطة إيران لإنتاج المواد الانشطارية ، التي قد تستخدم لصنع أسلحة نووية ، وعلى إعادة وضع الملف النووي الإيراني ، تحت السيطرة ، والتفتيش الكامل.
وبالقطع ، ليس في الوارد ، كما تزعم بعض المصادر الخبرية ، مناقشة تفكيك الصواريخ الباليستية ، وإدخال جيران إيران من العرب ، في مفاوضات الاتفاق النووي ، وإلزام إيران بوقف كل الدعم السياسي والعسكري والمالي ، لأذرعها العسكرية ، في لبنان ، واليمن ، وسورية ، والعراق ، فما يعنيهم فقط ، هو مصالحهم ، وتجارتهم مع إيران.
من جهتها ، إيران تُحسن استغلال المعطيات والظروف الإقليمية والدولية ، فقد صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني ، إنَّه في حالة رفع العقوبات الاقتصادية ، ستعود إيران إلى جميع الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي ، وأنَّ بلاده سعيدة جداً ، لقرب انتهاء عهد ترامب ، الذي اعتمد حيال إيران ، سياسات الضغوط القصوى ، والعقوبات الاقتصادية القاسية.
خلاصة القول ، باتت منظومة مجلس التعاون الخليجي، بحاجةٍ ماسةٍ لإنهاء ملهاة الأزمة الخليجية ، وبناء استراتيجية موحدة لمواجهة التطورات القادمة في المنطقة ، خاصة في الملف الإيراني ، وما يتم طبخه حالياً بالتوافق مع إدارة بايدن لإعادة العمل بالاتفاق النووي دون النظر إلى الهواجس الخليجية المشروعة بشأنه!

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403409

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