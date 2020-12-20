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روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما باتفاقيات “أوبك +” الحالية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما باتفاقيات “أوبك +” الحالية
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كل الوطن – وكالات: قال بيان صدر في ختام زيارة نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك إلى الرياض، إن Saudi Aramco، أكبر شركة في مجال احتياطيات وإنتاج النفط في العالم، تدرس توسيع نطاق التعاون مع روسيا.

من جانبه قال نوفاك: “يحتفظ قطاع الطاقة، بدوره الرئيسي في التعاون بين الدولتين، وهذا القطاع يمتلك إمكانات كبيرة في تطوير تقنيات جديدة لإنتاج النفط، ورفع مستوى هذا الإنتاج، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعاون العلمي في هذا المجال”.

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وأضاف نوفاك: “على سبيل المثال، تتم دراسة توسيع مشاركة أرامكو السعودية ومؤسساتها الصناعية في مشاريع الطاقة في روسيا. ومن بين أمور أخرى، يبقى واعدا تطوير التعاون بين الدولتين في مجال صناعة الطاقة النووية”.

وشدد نوفاك على أن، روسيا والسعودية أكدا التزامهما باتفاقات “أوبك +” الحالية. وأشار إلى أن الدولتين تعتزمان رفع حجم التجارة المتبادلة، إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2024.

المصدر: تاس

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403415

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