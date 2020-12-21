نصيحة وصورة “سيلفي”.. خادمة عبير بيبرس تروي اللحظات الأخيرة في حياة الضحية

كل الوطن – الوطن المصرية: كشفت التحقيقات التى جرت في واقعة اتهام الفنانة عبير بيبرس، بقتل زوجها طعنا، داخل شقة الزوجية بالبساتين، وباشرتها النيابة العامة -قبل أن تأمر بإحالتها للمحاكمة- عن أقوال الخادمة الشاهدة الرئيسية فى الحادث، التى روت تفاصيل صادمة حول اللحظات الأخيرة في حياة زوج الفنانة المجني عليه، الذي طلب منها كوبا من الماء، ثم نصحها بالهرب قبل أن تلقى نفس المصير، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتلتقط «عبير» صورة سيلفي بجوار جثته.

تعارف عبير وعمرو

كشفت التحقيقات، أن المتهمة عبير بيبرس صاحبة أدوار فى عدة أفلام قصيرة منها «داين تدان» و«السع وفلسع».. تزوجت قبل عدة سنوات، ثم حصلت على الطلاق من زوجها الأول، وبعدها تعرفت على المجني عليه زوجها الأخير «عمرو»، وهو صاحب شركة بترول، وكان التعارف في لقاء جمعهما بأصدقاء لهما.

وتعددت اللقاءات بينهما، حتى اتفقا على الزواج، عام 2019، ودفع لها مؤخرا بقيمة مليون جنيه، وتزوجا وأقاما سويا في شقة بالبساتين، وأحضر لها خادمة، وبدأت حياتهما هادئة.

خلافات وقتل و«سيلفي»

دبّت الخلافات بين الزوجين، بعدما علمت «عبير» عن طريق الصدفة، أنه متزوج من أخرى قبلها، بحسب ما جاء فى التحقيقات وفي شهادة خادمتها، التي أكدت أن المتهمة طلبت من زوجها تطليقها أكثر من مرة، واستمرت الخلافات بينهما لمدة شهرين، قبل ارتكاب الحادث، وتحديدا فى مايو 2019.

وفي يوليو الماضي، وفي ظل استمرار المتهمة في إلحاحها على زوجها لتطليق زوجته الأولى، طلب منها تبديل ملابسها للتوجه إلى المأذون، واحتد النقاش بينهما، فصفعها على وجهها، فبصقت عليه، وقتلته.

الخادمة أسرعت إلى الغرفة لاستبيان الأمر، فطلبت منها المتهمة التوجه إلى غرفتها، والبقاء فيها، ودخلت إلى الحمام، بينما استمعت الخادمة للزوج، وهو يطلب منها شربة ماء، ونصحها بالهرب كي لا تلقى نفس المصير.

وخرجت «عبير» من دورة المياه، وكان زوجها يصارع الموت، فالتقطت صورة «سيلفي» من هاتفها المحمول، الذي حرّزته النيابة العامة والشرطة، وتبين أن من محتوياته الصورة السيلفي، التى أنكرتها المتهمة، كما أنكرت الاتهام المنسوب لها بالقتل، رغم تأكيدها بوجود خلافات سابقة بينهما.

شهادة الخادمة

الخادمة قالت فى التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، إن الزوجين كانا على خلاف في الآونة الأخيرة، كما أن «عبير»، كانت دائمة التعدى عليه بالضرب.

وعن يوم الجريمة، قالت الشاهدة، إنها سمعت صوت تكسير زجاج، فأسرعت بالخروج من غرفتها غرفة الزوجين، وفوجئت بالمجني عليه «عمرو» يخرج منها، وينزف حتى سقط أرضا، وطلب منها شرب الماء، ونصحها بالهرب، إلا أن المتهمة طلبت منها التوجه إلى غرفتها بعد أن تمسح آثار الدماء على الارض وتلملم بقايا الزجاج المنثور بأرضية الغرفة.

اعترافات المتهمة

قالت المتهمة خلال التحقيقات، إن الخلافات بدأت بينها وزوجها بعد علمها بسابقة زواجه من أخرى، فطلبت منه تطليقها، وزادت حدة الخلافات بعد تهرب المجني عليه من تنفيذ طلبها، حتى نشبت بينهما مشادة، وتعديا على بعضهما، وأكدت أن إصابته من الزجاج، نتجت عن تناثر الزجاج، ونفت «عبير»، ما قالته الخادمة عن ملابسات الحادث، كما لم تبد إجابة واضحة، حول الصورة السيلفي المحرزة على هاتفها.

وانتهت النيابة العامة من التحقيقات فى القضية، وأمرت بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، ونسبت لها تهمة القتل العمد، ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف، موعدا لجلسة للمحاكمة، بعدما تسلمت ملف القضية.