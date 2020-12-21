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برلين تعلن أن اللقاحات فعّالة لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
برلين تعلن أن اللقاحات فعّالة لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا

كل الوطن – أ ف ب: أعلنت الحكومة الألمانية مساء الأحد أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من كوفيد-19 والتي رصدت خصوصا في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة زد دي إف “استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية”، فإن “لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات” التي لا تزال “فعالة”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403432

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