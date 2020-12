زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

كل الوطن – وكالات: أفاد معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.

Felt #earthquake (#زلزال) M4.3 strikes 65 km SW of Şabāḩ as Sālim (#Kuwait) 16 min ago. Please report to: https://t.co/Gq0MUhrpzl pic.twitter.com/f4xzppdTgC