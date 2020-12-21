زلزال يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

الحدود بين الكويت والسعودية، صورة تعبيرية من الأرشيف

كل الوطن – وكالات: أفاد معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي بأن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.

ولم ترد تقارير حتى الساعة من الكويت والسعودية عن أي أضرار جراء الزلزال.

المصدر: RT