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الأرصاد السعودية تُحذّر من شتاء أبرد هذا العام في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-21T14:32:16+03:00
2020-12-21T14:32:26+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الأرصاد السعودية تُحذّر من شتاء أبرد هذا العام في المملكة

كل الوطن – وكالات: حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من فصل الشتاء الحالي، مؤكدا أنه سيكون الأكثر برودة على المملكة.

وتوقع المركز في تقريره المستند إلى تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمعدل يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي.

وأشار إلى احتمال وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبينا أن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة الأمد، وإنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات القصيرة.

وقال التقرير إن التوقعات الفصلية لشتاء 2020-2021 لأشهر ديسمبر، يناير، فبراير، تشير إلى أن “الشتاء في المملكة قد يكون الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوبا بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي”.

المصدر: “واس”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403463

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