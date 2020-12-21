كل الوطن – الرياض: أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ مشيراً إلى أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من “كوفيد19” وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، مؤكداً على أن القيادة حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقييم الوضع.
وزير الصحّة د. الربيعة: “كورونا المتحور” ليس أسوأ من “كوفيد19” واللقاح “فعّال” معه“أسوشيتد برس”: مخاوف على حملات التحصين ضد كورونا بسبب مادة مأخوذة من لحم الخنزيرعالم فيروسات بلجيكي يؤكد رصد السلالة الجديدة من كورونا في البلادوزير الصحّة الفرنسي: السلالة الجديدة للفيروس قد تكون وصلت إلى بلدنا ولم يتم تشخيصها بعدبرلين تعلن أن اللقاحات فعّالة لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونااكتشاف حالات للنوع الجديد من كورونا في إيطاليا وجنوب أفريقياالأمير عبد الرحمن بن مساعد يوثّق لحظة تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونامنظمة الصحّة العالمية تؤكد تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول أخرى علاوة على بريطانياوزير الصحة البريطاني يقول إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا “خرجت عن السيطرة” ودول عدة تعلق الرحلات نحو المملكة المتحدةبريطانيا: اضطررنا لتشديد القيود بسبب خروج السلالة الجديدة من كورونا عن السيطرة