وزير الصحّة د. الربيعة: “كورونا المتحور” ليس أسوأ من “كوفيد19” واللقاح “فعّال” معه

كل الوطن – الرياض: أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن فيروس كورونا المتحور تحت الدراسة ونتابع تطوراته باهتمام بالغ مشيراً إلى أن الفيروس المتحور ليس أسوأ من “كوفيد19” وحسب الدراسة الأولية اللقاح فعال معه، مؤكداً على أن القيادة حرصت على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لتقييم الوضع.