أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل شخصية “الإيسيسكو”

كل الوطن – الرياض: اختار مؤتمر الإيسيسكو الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «شخصية المؤتمر» في دورته الحالية نظير إنجازات وجهود سموه في خدمة اللغة العربية، ويشارك في المؤتمر صاحبة الفخامة رئيسة موريشوس، ووزراء ورؤساء جامعات ورؤساء مجامع اللغة العربية ومفكرين وباحثين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف مؤتمر الإيسيسكو الدولي إلى بلورة الرؤى الاستشرافية التطويرية للغة العربية وتيسير مواكبتها للتغيرات والمستجدات التربوية والتكنولوجية والعلمية والمعرفية إضافة إلى فتح قنوات اتصال بين المجامع اللغوية والمراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، كما يهدف المؤتمر إلى عرض الصعوبات التي تواجه دمج التكنولوجيا التعليمية في برامج تعليم اللغة العربية، والعمل على تعزيز دور اللغة العربية ومكانتها بوصفها لغة عالمية تواكب المستجدات، والمحافظة على سلامة اللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والتكنولوجيا وشؤون الحياة المعاصرة.

وسيناقش المؤتمر الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية والأنظمة التعليمية، ومجامع اللغة العربية، والتطبيقات الرقمية لخدمة اللغة العربية والنهوض بها، وسيتضمن مؤتمر الإيسيسكو الدولي «اللغة العربية.. استشراف في عالم متحول» 4 جلسات:

• الأدوار المستقبلية للمؤسسات العلمية للنهوض باللغة العربية.

• مستقبل اللغة العربية في الأنظمة التعليمية.

• فرص اللغة العربية في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

• التطبيقات الرقمية في خدمة اللغة العربية.