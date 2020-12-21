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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-21T00:16:24+03:00
2020-12-22T02:17:23+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير21 ديسمبر 2020آخر تحديث : منذ يوم واحد
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

كل الوطن – واس: بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد ببالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403510

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