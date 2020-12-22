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الصحّة السعودية: لا توقّعات باللجوء لمنع التجوّل في المملكة بسبب “كورونا المتحوّر”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T02:29:50+03:00
2020-12-22T02:32:48+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
الصحّة السعودية: لا توقّعات باللجوء لمنع التجوّل في المملكة بسبب “كورونا المتحوّر”

كل الوطن – الرياض: قال عبدالله عسيري، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: إنه لا يتوقع أن نلجأ لمنع التجول في المملكة بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وأعلن عسيري، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه سيتم افتتاح مركز للقاح كورونا في جدة وآخر في المنطقة الشرقية الأسبوع القادم.

وتابع أن لقاح كورونا الموجود في المملكة فعال ضد السلالة الجديدة من الفيروس، مشددًا على أنه ليس هناك أي دليل علمي حتى الآن على أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مختلفة جذريًّا عن السلالات السابقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403512

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