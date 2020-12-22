بالفيديو.. هاني شاكر يتنازل عن قضيته ضدّ حمّو بيكا: “مهانش عليا يتحبس حفاظا عليه وعلى أسرته”

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، تنازله عن القضية التي أقامها ضد مطرب المهجانات حمو بيكا، بعد الحكم عليه بالحبس عامين، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف شاكر وعدد من الموظفين بالنقابة.

قال هاني شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” تقديم الإعلامي سيد علي: “ماهنش عليّا إنه يتحبس لمصلحته الشخصية ولمصلحة أسرته، وهو لسه متجوز جديد، واتكلمت مع السادة أعضاء المجلس واتفقنا على التنازل عن القضية”.

وأضاف: “عفا الله عما سلف، وإن شاء الله يبقى ده درس له ولغيره قبل ما يفكر يتعدى على النقابة أو يتجاوز لفظيا على النقابة وأعضاء المجلس، وهذا التصالح تصالحا إنسانيا بالدرجة الأولى وليس له علاقة بوضعه النقابي”.

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وكان المحامي ياسر قنطوش، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، قد قال في بيان مساء السبت الماضي: “إن نقابة المهن الموسيقية في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده نقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر؛ وبعد تقدم بيكا باعتذار مكتوب وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق؛ فقد قبل السيد النقيب الاعتذار وكلف المستشار القانوني للنقابة بالتنازل عن الدعوى القضائية حفاظا على مستقبله ومستقبل أسرته”.

وكانت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية بالإسكندرية قد قضت بمعاقبة مغني المهرجانات حمو بيكا، بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.