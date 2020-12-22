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علماء بريطانيون: ”سلالة كورونا الجديدة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
علماء بريطانيون: ”سلالة كورونا الجديدة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال”

كل الوطن – وكالات: خلص فريق من العلماء البريطانيين إلى أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، تحمل طفرات قد تمكنها من الأطفال مثل البالغين، خلافا للسلالات الأم التي لم تفتك بالصغار.

وقال علماء من المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة التابعة للحكومة البريطانية، والتي تدرس السلالة الجديدة، إنه سرعان ما أصبحت السلالة متفشية في جنوب بريطانيا، وقد تطال أنحاء البلاد.

وقال أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد ورئيس المجموعة بيتر هوربي: “لدينا الآن ثقة عالية في أن هذه السلالة لها قدرة أكبر على الانتقال”.

من جانبه قال نيل فيرغسون أستاذ وبائيات الأمراض المعدية في كلية لندن الإمبراطورية وعضو المجموعة: “هناك إشارات إلى أن السلالة لديها ميل أكبر لإصابة الأطفال”.

وأضاف: “لم نثبت أي نوع من الأسباب وراء ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات”.

وتابع قائلا: “سنحتاج إلى جمع المزيد من البيانات لنرى كيف ستتصرف السلالة في المستقبل”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403520

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