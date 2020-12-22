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الولايات المتّحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T13:28:55+03:00
2020-12-22T13:30:25+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين

كل الوطن – وكالات: تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة “فايزر” خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وقال بعد تلقيه اللقاح: “نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح. وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق”.

وأضاف: “أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح. نحن لا نزال في بداية الطريق”، داعيا الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403523

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