قنصلية أمريكا بالسعودية تثير تفاعلا بصورة على “تويتر”.. وأمير يردّ

كل الوطن – الرياض: أثارت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران بالسعودية تفاعلا، بعد نشرها صورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

Guess who really enjoys learning about #Saudi #culture and #traditions! Who knows what this outfit is called?#الشرقيه_في _قلبي pic.twitter.com/FfDtbmuTva