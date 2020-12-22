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قنصلية أمريكا بالسعودية تثير تفاعلا بصورة على “تويتر”.. وأمير يردّ

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T13:52:28+03:00
2020-12-22T13:53:00+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
قنصلية أمريكا بالسعودية تثير تفاعلا بصورة على “تويتر”.. وأمير يردّ

كل الوطن – الرياض: أثارت قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران بالسعودية تفاعلا، بعد نشرها صورة فتاة ترتدي زيا تقليديا سعوديا، الأمر الذي أثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت القنصلية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة وكتبت بتعليق “احزروا من يستمتع حقا بالتعلم عن ثقافة وتقاليد السعودية! من يعرف ما اسم هذا الزي؟” مستشهدة بوسم “الشرقية في قلبي”.

وأعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر الصورة على صفحته الرسمية في “تويتر” بتعليق كتب فيه “السيدة نيكول مانز القنصل الأمريكي في الخبر ترتدي الزي السعودي التقليدي تصرف جميل منها في وقت نجد البعض يتبرأ منه ويتهمه بالتخلف”.

يذكر أن القنصل الأمريكي، نيكول مانز، تتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاما في الدبلوماسية الأمريكية وخدمت مؤخرا كمستاشرة اقتصادية وسياسية في السفارة الأمريكية باليمن.

المصدر: تويتر+سي إن إن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403532

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