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“الصحّة السعودية” تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحوّر في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T14:01:02+03:00
2020-12-22T14:03:04+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
“الصحّة السعودية” تنفي تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحوّر في المملكة

كل الوطن – متابعات: نفت وزارة الصحة السعودية صحة ما يتم تداوله من أنباء عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور في المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية عبر “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله حول تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور في المملكة العربية السعودية ولم يتم رصده بالمملكة حتى الآن”.

وأضاف: “الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا المتحور”، داعيا “جميع المواطنين إلى التواصل لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات”.

المصدر: “صحيفة الرياض”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403538

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