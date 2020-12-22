باكستان تحسم رسميا الجدل الدائر حول إقامة علاقات مع إسرائيل

كل الوطن – متابعات- فريق التحرير : أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن بلاده “لن تقيم علاقات مع إسرائيل حتى يتم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية”، نافيا أي ضغوط على باكستان للاعتراف بإسرائيل.

وقال قريشي، بعد زيارة استمرت يومين إلى الإمارات، إنه “تحدث مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان وأوضح هذا الأمر”، مؤكدا أنه “لا يوجد ضغط علينا من قبل أحد”، وذلك حسب صحيفة “Pakistan Today”.

وأضاف: “سمعت وفهمت لماذا اتخذت الإمارات الخطوات التي تبنتها للاعتراف بإسرائيل، وعرضت موقف باكستان بشأن هذه القضية بوضوح شديد”، موضحا أنه “أطلع القيادة الإماراتية على سياسة باكستان وأن إسلام آباد ستتخذ قرارات تضمن مصالحها”.

وكان مسؤلون في إسلام آباد نفوا ما كشفته تقارير إعلامية حول زيارة قام بها وفد باكستاني إلى إسرائيل أواخر الشهر الماضي.

ووصف طاهر أشرفي الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الأوسط، تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى نشر الفوضى في باكستان، وأذية العالم الإسلامي”.