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وزير الشؤون البلدية يوجّه بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بالباحة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T15:00:54+03:00
2020-12-22T15:01:06+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
وزير الشؤون البلدية يوجّه بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بالباحة

كل الوطن – الرياض: وجّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بالتحقيق في مقطع البائع المتجول بمنطقة الباحة، للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

‎ونوّه الحقيل بحرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على فئة الباعة الجائلين، ودعم أنشطتهم وتنظيمها في مواقع مكتملة الخدمات، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق التوجيهات بمراجعة شاملة لكافة التنظيمات المتعلقة بالباعة الجائلين، بما يحفظ كامل حقوقهم في مزاولة أعمالهم التجارية وعدم التأثير عليها بأي شكل من الأشكال.

‎وشدد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، على أن قطاع الباعة الجائلين يحظى باهتمام بالغ بالنسبة للوزارة، حيث تعمل الوزارة في هذا الوقت على إعادة مراجعة كامل التنظيمات المتعلقة في هذا القطاع، لدعم وحفظ حقوق شباب الوطن القائمين على تلك الأنشطة، موضحًا أنه وجّه المختصين في الوزارة بالمسارعة في استكمال أعمال المراجعة والتنظيم وتهيئة وتحديد مواقع مكتملة الخدمات لأنشطة الباعة الجائلين في جميع مناطق المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403557

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