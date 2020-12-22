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موجة باردة تؤثر في بعض مناطق المملكة.. وهذا موعدها

كل الوطن - فريق التحرير
2020-12-22T15:06:08+03:00
2020-12-22T15:07:00+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
موجة باردة تؤثر في بعض مناطق المملكة.. وهذا موعدها

كل الوطن – الرياض: واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تقريراً عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة بدءاً من يوم الجمعة الـ 10 من الشهر الجاري حتى الأحد المقبل.

وأوضح التقرير، أنه – بمشيئة الله – ستتأثر مناطق شمال ووسط المملكة بموجة باردة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤثر في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، وتمتد يوم السبت لتؤثر في منطقتي حائل والقصيم والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى مابين الـ ( 0 ) المئوي إلى درجتين مئويتين تحت الصفر ( – 0 ).

ويُتوقع أن يمتد تأثيرها يوم الأحد إلى منطقة الرياض خاصة أجزاءها الشمالية، لتسجل درجة حرارة صغرى تتراوح ما بين درجة مئوية ( 1 ) إلى ثلاث درجات ( 3 ) مئوية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403568

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