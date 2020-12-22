“بايونتيك”: نستطيع إنتاج لقاح للتغلّب على تحوّر كورونا في 6 أسابيع

كل الوطن – وكالات: أعلن أحد مدراء مختبر بيونتيك الألماني أوغور شاهين أن المختبر الذي طوّر مع شركة فايزر الأميركية أول لقاح ضد كوفيد-19 تم ترخيصه في العالم، قادر على توفير لقاح جديد “خلال ستة أسابيع” في حال تحوّل الفيروس كما حصل في بريطانيا.

وقال شاهين “نحن قادرون تقنياً على إنتاج لقاح جديد خلال ستة أسابيع”. وأضاف في مؤتمر صحافي في ماينز في غرب ألمانيا غداة إعطاء السلطات الأوروبية الضوء الأخضر لتوزيع اللقاح في الاتحاد الأوروبي، “في المبدأ جمال تقنية الحمض الريبي النووي المرسال يكمن في أنه بامكاننا البدء مباشرة بتصميم لقاح يحاكي تماماً التحوّل الجديد” للفيروس.