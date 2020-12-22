وصول أول طائرة إسرائيلية إلى المغرب

كل الوطن – وكالات: وصلت إلى مطار الرباط في المغرب أول طائرة إسرائيلية قادمة من مطار بن غوريون بتل أبيب، تحمل على متنها وفدا إسرائيليا أمريكيا مشتركا.

ويضم الوفد المشترك الذي وصل إلى المغرب، مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.

واستغرقت الرحلة المباشرة، الأولى من نوعها بين البلدين، 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لاستئنتاف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وكانت وسائل إعلام مغربية أفادت بأن المغرب وإسرائيل سيوقعان حوالي 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها الطيران والطاقة والصناعة، وذلك عقب إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن “التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة”.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا مع إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر: هسبريس+ حساب “إسرائيل بالعربية” على تويتر+وكالات