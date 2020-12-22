الصحة العالمية تدعو أوروبا لمضاعفة قيودها مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

وخارج الأراضي البريطانية، جرى تسجيل بضع حالات إصابة بالسلالة الجديدة، بينها تسع في الدنمارك وحالة في كل من هولندا وأستراليا، وفق منظمة الصحة العالمية التي اوصت اعضاءها ب”توسيع “قدراتهم” على تحديد ماهية سلالة” الفيروس قبل الحصول على مزيد من المعلومات عن اخطارها.

وقررت دول اوروبية عدة الاحد تعليق الرحلات الاتية من المملكة المتحدة بعد اكتشاف هذه السلالة “الخارجة عن السيطرة”.

وتحدثت المنظمة عن “مؤشرات اولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر”، فضلا عن أنها “قد تؤثر في فاعلية بعض اساليب التشخيص”.

وأوضحت أن “لا دليل على تبدل في خطورة المرض” رغم أن هذا الموضوع لا يزال موضع أبحاث.

وقالت متحدثة باسم فرع المنظمة في أوروبا لفرانس برس أن المنظمة ستدلي بمزيد من المعلومات “حين يكون لديها رؤية أكثر وضوحا عن صفات هذه السلالة”.

وقالت المنظمة ايضا “في أنحاء أوروبا، حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعيّن على الدول مضاعفة قيودها وإجراءاتها الوقائية”.