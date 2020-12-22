السلطات الروسية: هناك 1424 سلالة لفيروس كورونا تم رصدها في البلاد

كل الوطن – وكالات: أعلنت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، آنا بوبوفا، أن أكثر من 1420 سلالة لفيروس كورونا المستجد تم رصدها في روسيا حتى هذا الوقت.

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روسيا.. مركز “فيكتور” يعلن نتائج تحليل سلالات فيروس كورونا والتغييرات فيها

وخلال اجتماع عقده مجلس التنسيق الحكومي المعني بمواجهة جائحة كورونا، اليوم الثلاثاء، أوضحت بوبوفا أن مركز “فيكتور” الروسي المتخصص في علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، والذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمتها من المراكز ذات المرجعية في تشخيص عدوى كورونا، قد أجرى تحليل أكثر من 5 آلاف عينة بيولوجية من مختلف أنحاء روسيا.

وتابعت المسؤولة أن الكشف عن طفرات فيروس كورونا “عمل روتيني”، مضيفة أن من بين السلالات الـ 1424 التي تم الكشف عنها، لا توجد سلالة واحدة “مرتبطة بتغير صفات الفيروس، بما في ذلك قدرته على الانتقال من شخص لآخر وقدرته على إثارة الأمراض”.

وأشارت بوبوفا إلى أن الخبراء الروس لم يرصدوا بين السلالات المذكورة “تلك التي يتحدث عنها زملاؤنا في بريطانيا”.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس