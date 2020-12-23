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طبيبة تكشف “وصفة” إعادة التأهيل بعد الشفاء من كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
طبيبة تكشف “وصفة” إعادة التأهيل بعد الشفاء من كورونا

كل الوطن – وكالات: أشارت الطبيبة أولغا زمانوفسكايا إلى أن الذين عانوا من فيروس كورونا المستجد وتعافوا منه، يجب أن يركزوا الجهود على تقوية أجسامهم وإعادة تأهيل رئاتهم.

وأضافت في حديث لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”، أن التمارين البدنية يجب أن تكون خفيفة.

وأشارت إلى أن ممارسة التمرينات الهوائية (Aerobics)‏ مثالية لأنها تتضمن تحريك عضلات الجسم وخاصة الكبيرة منها.

وعند ممارسة التمارين السويدية، يجب أن يتم ذلك في البداية والشخص مستلقيا أو جالسا دون جهد.

والنظام الغذائي يجب أن يشمل المزيد من البروتينات لذلك يجب استهلاك اللحوم والأسماك والبيض والحليب وبعد تناول المضادات الحيوية يجب تناول الألبان واللبنة والجبن القريشة والتقليل من الملح والدهن والحلويات.

ولاستعادة القوة والنشاط بعد التعافي من كوفيد، يجب تناول الطعام الغني بفيتامين C على سبيل المثال، الليمون والفلفل والكيوي والوركين ويجب استبعاد الشاي والقهوة، إذا تسببا في زيادة خفقان القلب.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403620

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