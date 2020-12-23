لبنان: جريمة قتل غامضة في إحدى القرى

كل الوطن – وكالات: قتل المواطن اللبناني جو بجاني بإطلاق النار عليه من سلاح مزود بكاتم للصوت داخل سيارته المركونة أمام منزله في بلدة الكحالة الجبلية، فيما كان يستعد لتوصيل طفلتيه إلى المدرسة.

ولم يظهر حتى الآن دافع واضح لقتل بجاني (36 عاما) الذي كان يعمل موظفا بشركة للاتصالات ومصورا حرا غير أن هذا لم يمنع وسائل الإعلام المحلية من أن يتساءلوا عما إذا كان الحادث مرتبطا بتحقيق لا يزال مستمرا في التفجير المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجريمة نفذت بطريقة احترافية، فيما دوافعها لا تزال مجهولة.

وقال جان بجاني رئيس بلدية الكحالة، إن لا أحد من أصدقاء جو أو أفراد أسرته كان يعلم بأي تهديدات أو أعداء له، ولم يذكر أي شيء قد يربطه بالانفجار.

وغذى عدد من الجرائم الغامضة في الآونة الأخيرة شائعات مماثلة عن صلات بانفجار المرفأ، رغم أن المسؤولين الأمنيين يقولون إنه لا دليل لديهم على ذلك.

المصدر: “رويترز”