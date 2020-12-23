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شاهد.. “السومة” يدخل تاريخ الدوري السعودي بهدف “طائر”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
شاهد.. “السومة” يدخل تاريخ الدوري السعودي بهدف “طائر”

كل الوطن – الرياض: احتفل النجم السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بإنجازه التاريخي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بهدف رائع في مرمى ضيفه الفتح ضمن الجولة التاسعة للدوري.

وقاد عمر السومة “الراقي” للفوز على ضيفه الفتح بهدف وحيد أحرزه في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، على ملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

ووصل السومة إلى الهدف رقم 127، ليحطم الرقم القياسي المسحل باسم ناصر الشمراني (126)،ويصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي، منذ إقرار نظام الاحتراف موسم (2008-2009)

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403642

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