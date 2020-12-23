مي العيدان ساخرة من لطيفة: “عمرك 59 سنة وتتكلمين عن الانجاب؟”

كل الوطن – متابعات: كعادتها تثير الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل بسبب هجومها القاسي على بعض الفنانات وتنمرها على البعض، وهو ما يتسبب في أزمات مع جمهور النجوم، وأخيراً كانت آخر تصريحات قاسية من نصيب الفنانة التونسية لطيفة.

ونشرت العيدان تصريحات سابقة أدلت بها الفنانة التونسية لطيفة وتحدثت فيها عن الإنجاب حيث أشارت إلى أنه الإنجاب مسؤولية كبيرة لا تتحملها، كما أنها لا ترغب في ذلك.

وأعادت العيدان نشر التصريح وعلقت عليها بطريقة قاسية جداً حيث كتبت: “لطيفة التونسية: أرفض الإنجاب لأنه مسؤولية. يا حليلك عمرج 59 سنة وتتكلمين عن الإنجاب ” مع رمز الوجه الضاحك.

واستفز هذا التعليق عدداً كبيراً من المتابعين الذي هاجموا الإعلامية ورأوا في ما كتبته تنمراً قاسياً جداً.

ويشار إلى ان لطيفة أطلقت هذا التصريح في وقت سابق خلال حلولها ضيفة على برنامج “منا وجر” الذي يعرض على شاشة قناة MTV اللبنانية. وقالت رداً على سؤال عن التبني: “أنا لو حبيت اتبنى كنت أنجبت وهي مسؤولية كبيرة جدا وأنا مش قدها، إنك تكوّن شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في أحسن صحة. صعب”.

وأضافت: “الإنجاب قرار شخصي ومش ندمانة عليه على العكس أنا فرحانة بأولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن أشوفهم… رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء، أنا بحب أركز بما منحني إياه ربنا، أعطاني موهبة أصقلتها ودرستها حبيتها وأحبها”.

المصدر: نواعم