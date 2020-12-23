سعودي ينال جائزة “التفوق البحثي” بالولايات المتحدة

كل الوطن – الرياض: نال الباحث في علم الاجتماع د. عبدالله فيصل آل ربح جائزة “التميز البحثي” بجامعة جراند فالي ستيت في الولايات المتحدة الأمريكية، والجائزة التي يصفها باحثون أمريكيون بـ”المهمة والرصينة جدا” جاءت بناء على مجمل الأبحاث التي نشرها الباحث السعودي الذي يعمل أستاذا لعلم الاجتماعي الديني والنظرية الاجتماعية بجامعة جراند فالي في وقت قياسي.

وتمنح الجائزة الأكاديمية في شكل سنوي للباحث المتميز، ولها آلية محددة، إذ يتم اختيار الفائز بها على أساس الكم والكيف مقارنة بالفترة الزمنية، ويمنح تكريما أكاديميا لائقا بسبب نشره لمجموعة كبيرة من الأبحاث المميزة في دوريات علمية محكمة بشكل مكثف، كما يتم التركيز على عدد المؤتمرات العلمية التي شارك فيها الباحث بإلقاء ورقة علمية والمحاضرات العلمية التي دُعي لإلقائها في المحافل الأكاديمية العالية القيمة.

وقال د. عبدالله آل ربح لـ”الرياض”: “تم تكريمي بناء على أنشطتي العلمية خلال السنوات الأربع الأولى من عملي بجامعة جراند فالي، وتشمل اهتماماتي البحثية العديد من القضايا المتعلقة بالدين والسلطة والتعليم، مشيرا إلى أن مجموع ما نشرت حتى هذه التاريخ تعدى الـ20 بحثا محكما.

وتابع “تشمل أنشطتي العلمية حتى الآن 22 محاضرة للمؤتمرات و20 محادثة عامة، في كل من الولايات المتحدة وخارجها، وتمت رعاية بعض هذه الأنشطة بشكل كامل من قبل كيانات مرموقة مثل جامعة كولورادو، وجامعة ولاية ميشيغان، ومجلس الشؤون العالمية في غرب ميشيغان، وهيئة البحرين للثقافة والآثار”.

يشار إلى أن د. عبدالله آل ربح يعد العضو السعودي الوحيد بمجلس أمناء الجمعية العربية لعلم الاجتماع، ويعد أحد ثمار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي يستثمر في الانسان السعودي، ما يحقق المكاسب العلمية لأبناء الوطن، وشق طريقه دارسا على نفقة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود عدة، إذ تميز فواصل دراسته حتى نال الدكتوراه التي أهلته ليعمل استاذا جامعيا في أرقى جامعات العالم.