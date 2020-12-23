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القتل قصاصاً بأحد الجناة في القريات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : منذ 15 ثانية
القتل قصاصاً بأحد الجناة في القريات

كل الوطن – واس: صدر عن وزارة الداخلية اليوم, بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

وجاء في البيان “أقدم/ علي بن حسين بن عسكر العنزي -سعودي الجنسية- على قتل كل من نافع و نواف ابني محمد بن عويد ولد علي -سعوديي الجنسية-، وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ونُفِّذَ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء في محافظة القريات بمنطقة الجوف”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=403681

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